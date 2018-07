Dayalogo ng estado at simbahan

Mahigit tatlong daang taon tayong nasa pamumuno ng bansang Espanya na siyang nagpakilala at nagpalaganap ng Katolisismo sa Pilipinas. Sa ngayon, ang Pilipinas ang may pinakamaraming Katoliko sa Asya.

Isa sa ating karapatan na nakasaad sa ating Saligang Batas ay ang karapatan sa malayang pananampalataya.

Minarapat ng ating Konstitusyon ang pagkakahiwalay ng Simbahan at ng Estado para maging balanse at patas ang gobyerno sa mga bagay na may kinalaman ang relihiyon at upang maiwasan ang hindi pagkakasundo-sundo ng iba’t ibang uri ng pananampalataya.

Ang paghihiwalay ng mga makapangyarihang institusyon na ito ay hindi nangangahulugang hindi na maaaring magsama o magtulu­ngan ang mga ito para sa ikabubuti ng samba­yanang Pilipino.

Ayon sa isang survey ng Pulse Asia noong Setyembre 2017, karamihan o 58 porsiyento ng mga Pilipino ay sumasang-ayon na tumulong ang Simbahan sa pagbabagong-buhay ng mga biktima ng iligal na droga sa bansa sa ilalim ng giyera laban sa droga ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte.

Isa lamang sa bawat sampung Pinoy ang nagsasabing hindi sila sang-ayon na makialam ang Simbahan sa kampanya laban sa droga ng Pangulo.

Sa katunayan, nagkaroon din ng kasunduan sa pagitan ng Philippine National Police (PNP) at Diocese ng Novaliches para sa isang drug rehabilitation program sa Batasan, Quezon City.

Isa lamang ito sa maraming proyektong puwedeng mapagkasunduan ng dalawang institusyon para maka­tulong sa mas matiwasay na mga komunidad.

Samantala, noong Hunyo 2007 ay nilagdaan ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo ang pagbuo ng National Committee on Interfaith Cooperation na naglalayong pa­lakasin ang programang panrelihiyon ng bansa.

Ito rin ang naging batayan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pagbuo ng isang komite na binubuo ng apat na mga opisyales ng gobyerno upang makipagdayalogo sa Simbahang Katolika sa pamamagitan ng Catholic Bishops Confe­rence of the Philippines (CBCP) at iba pang relihiyosong organisasyon.

Naatasan ako ng Pangulo, kasama sina Cabinet Secretary Leon­cio Evasco, Jr., Foreign Affairs Undersecretary Ernesto Abella, at si Pastor Boy Saycon na miyembro ng EDSA People Power Commission, para pangunahan ang pagpapabuti sa relasyon ng Pangulo at ng Simbahan.

Pagkakataon na rin ito upang maipagkasundo ang anumang hindi pagkakaunawaan ng dalawang panig.

Nitong nakaraang Biyernes ay na­ging ma­tagumpay ang pag-uusap namin ni Papal Nuncio Gabriele Giordano Caccia nang dumalo ako sa pagdiriwang ng Pope’s Day sa tirahan ng Papal Nuncio bilang kinatawan ng Pangulo.

Tinalakay namin na mapabuti ang kapakanan ng mga mamamayang Pilipino.

Bukas at handa si Pangulo Duterte na makipagtulungan sa Simbahan. Sa katunayan, binati ng Malacañang ang pagkakahalal ni Archbi­shop Romulo Valles bilang pangulo ng CBCP.

Naniniwala ang Palasyo na dahil nagsilbi si Archbishop Valles sa Davao at Mindanao ay malaki ang maiaambag niya para mapabuti ang kalagayan ng mga kababayan natin sa Mindanao.

Nakatakdang magkita at mag-usap sina Pang­ulong Duterte at Archbishop Valles. Sa pagkikita ng dalawa, isa itong magandang paunang hakbang upang maresolba kung ano man ang hindi pagkakaintindihan.

Kumpiyansa tayo na magiging maganda ang kalalabasan nito dahil pagmamahal at pagmamalasa­kit sa kapwa Pilipino ang iisang hangarin ng lahat.