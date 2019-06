“Daya” sa dialysis nauwi sa balasahan sa PhilHealth

USAPANG BARAKO

Sen. Ralph Recto

Narindi na rin ang Pangulong Duterte sa kabi-kabilang alegasyon ng corruption sa PhilHealth at mga kapartner na healthcare providers kaya’t hiningi nito ang pagbibitiw ng buong pamunuan ng PhilHealth.

May napipisil na raw umanong kapalit ang Pangulo mula sa hanay ng militar at pulisya, ayon kay Senator-elect Bong Go, subalit ‘di ko alam kung swerte o malas na maituturing ang timing ng pagpapalit.

Swerte na ‘pag may umalingasaw na baho ay pinapalitan kaagad ang namumuno. Pero malas para sa ia-appoint na kapalit dahil sa bagong pasang R.A. 11223 o Universal HealthCare (UHC) Act na ginawa namin, pinirmahan ni Duterte at naging batas noong Pebrero 20, 2019, nakasaad doon na lahat ng appointive members ng PhilHealth Board ay obligadong sumailalim sa pagsasanay sa “health care finan­cing, health systems, costing health services at health technology assessment (HTA)” bago siya magsimulang manilbihan. Hindi sya maaaring manatili sa puwesto kung ‘di sya makasusunod sa mga nabanggit na panuntunan ng bagong batas.

Sa posisyon ng binakanteng presidente at CEO ng PhilHealth, kailangang may minimum na 7 taong eksperiyensa sa larangan ng “public health, management, finance at health economics” o kombinasyon ng alinman don sa mga nabanggit.

Ang mga nabanggit na panuntunan ay inilagay natin sa batas upang gawing propesyunal ang PhilHealth. At marapat lamang dahil sa bilyun-bilyong perang papasok dito mula sa pondong ga­ling sa pamahalaan, mga buwis na binayad nating taxpayers at kontribusyon ng humigit kumulang sa 16 milyong paying members ng PhilHealth. Kailangan ang masusing pagkilatis at pagsala sa mga taong magpapatakbo ng PhilHealth dahil sa napakalaking pondong nakagarahe doon.

At ngayon nga ay ang pumutok na balitang raket diumano sa dialysis ng mga pasyenteng namatay na o hininto na ang pag-dialysis. Ayon ito sa pumiyok na da­ting empleyado ng WellMed Dialysis Center na nagsabing patuloy ang dialysis center sa pagkolekta ng pera mula sa PhilHealth bilang kabayaran sa serbisyo kahit tigil na ang pagpapagamot ng mga pasyente. Nagsabi ang PhilHealth na may “malakas silang ebidensya” na may ginagawa ngang kalokohan ang WellMed. Kung bakit patuloy pa rin silang nagre-release ng pambayad sa WellMed sa kabila ng “malakas na ebidensyang” sinasabi nila ay isang malaking misteryo.

Maaaring ‘di pa nababasa ng malalakas ang loob na kawatan ang pinabigat na parusa sa panloloko sa pondo ng PhilHealth. Dalawa lang ang puwedeng umabot sa kanila – ang kamay ng batas o ang kamay ni Duterte na mas mabilis ang hustisya.