Day-off ng mga Kuwait OFW ipinagtanggol ng Emirati vlogger

Ipinagtanggol ng isang social media celebrity sa United Arab Emirates (UAE) ang bagong polisiya ng gobyerno na nagpapahintulot sa mga domestic helper ng Kuwait na mag-day off at itago ang kanilang pasaporte.

Binara ni Abu Dhabi-based Khalid Al Ameri, may 1.2 milyong follower sa Facebook, ang naging pahayag ni Kuwaiti blogger Sondos Al Qat­tan kontra sa pagkakaloob ng pribilihiyo sa mga overseas Filipino worker (OFW).

Sa Facebook vlog (video post) ni Khalid, binanggit nito na lahat ng taong nagtatrabaho sa buong mundo, kahit na ang militar ay nagkakaroon ng day-off o isang araw para magsaya sa kanyang buhay.

“We are not robots at the end of the day. We are all humans and expect to have time to rest and time for ourselves,” aniya.

Kasabay nito ay nagpatutsada rin si Khalid sa kontrobersyal na beauty blogger ng Kuwait na dahil sa kanyang pag-uugali na ituring na parang alipin ang domestic helper, hindi malayong takasan siya ng mga ito nga­yong hawak na nila ang kanilang pasaporte.

Matatandaan na kinuyog sa social media si Qattan dahil sa naging pahayag nito, kung saan umatras na rin ang ilan niyang sponsor.