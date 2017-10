Day care at livelihood centers, itatayo sa Marawi City

Target ng pinagsamang samahan ng mga asawa ng mga mambabatas at miyembro ng gabinete na magpatayo ng day care at livelihood centers sa 96 barangay sa Marawi City.

Magtutulong-tulong ang Senate Spouses Foundation, Inc. (SSFI) na pinangungunahan ni Lourdes “Bing” Pimentel, ina ni Senate President Aquilino “Koko” Pimentel III; DU30 Cabinet Spouses (DCS) at Congressional Spouses Foundation, Inc. (CSFI) para makalikom ng pondo upang maisakatuparan ang mga naturang plano.

“We all agree that we want to help on the redevelopment of Marawi. With our vast networkd of friends, and with the help of both thr public and private sector, we can do that by building permanent centers,” saad ni Ginang Pimentel.

Sinabi ni Pimentel na ang planong pagtatayo ng day care centers sa Marawi ay inisyatiba ng DCS habang sa kanilang samahan ang livelihood centers.

Tutulong naman ang CSFI sa pagbuo ng mga proyekto at livelihood programs para madevelop ang kakayahan ng mamamayan sa lungsod.