Day 1 pagturok sa mga bata tagumpay-DOH

Tagumpay ang unang araw nang pagbakuna sa mga batang edad 12-17 laban sa COVID-19.

Ito ang inihayag sa Laging Handa press briefing ni Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire matapos matanggap ang report sa unang araw ng pediatric vaccination sa National Capital Region.

Ayon kay Vergiere, naging maayos ang implementasyon ng unang araw nang pagbakuna sa kabataang may comorbidities na ginawa sa walong ospital sa Metro Manila.

“Naging matagumpay ‘yong simula ng ating vaccination rollout for our pediatric population with comorbidities,” ani Vergeire.

Batay aniya sa natanggap nilang report nitong Biyernes ng gabi, nasa 1,151 kabataan ang nabigyan ng COVID vaccine sa unang araw nang pagbakuna sa kabataan at walang naitalang problema matapos maturukan ang mga ito.

“According to the reports, wala pong naitalang untoward adverse reaction among these children vaccinated,” dagdag ni Vergeire.

Inaasahang magtuloy-tuloy ang pagbakuna sa kabataang edad 12-17 sa mga susunod na araw, at bubuksan na rin ang vaccination rollout sa general population para mas mabilis na maabot ng gobyerno ang target population para sa kaligtasan ng mga Pilipino laban sa COVID-19. (Aileen Taliping)