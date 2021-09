Dawn hubo’t hubad sa IG

Kung patapangan at paangasan sa paghuhubad ang pag-uusapan, wala nang papantay pa kay Dawn Chang.

Binaliw ni Dawn ang mga netizen sa pasabog niya sa Instagram nang mag-post siya nang hubo’t hubad, as in wala siyang suot.

Makikitang nakadapa si Dawn sa photo habang nagbibilad ng katawan sa araw sa kanyang garden.

“In dire need of some in my backyard with my sustainable tanning bed,” sabi ni Dawn.

Sa unang tingin akala mo may suot pang skimpy bikini bottom si Dawn, pero noong i-zoom ko ay makikitang dahon lang ang nakatakip sa biyak ng kanyang puwet.

Maging ang paslit na anak ni Mariel Padilla ay naloka sa photo ni Dawn.

Ibinahagi ni Mariel ang naging reaksyon ng anak sa nakita nitong larawan.

“My daughter saw your photo sabi niya “is somebody boldie? Tawa ako ng tawa grabe dawn.”

Nag-reply si Dawn kay Mariel at tinanong kung sino sa dalawang anak niya ang nakakita ng photo.

Noong nakaraang taon naghubo’t hubad si Aubrey Miles sa bakasyon nila ng asawang si Troy Montero sa The Farm. (Rey Pumaloy)