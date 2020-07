Davis alanganin sa opening

HINDI pa sigurado kung makakasalang sa simula ng NBA Bubble sa Biyernes (Manila time) si Los Angeles Lakers star Anthony Davis.

“He’s day-to-day and while he’s still dealing with discomfort, there is some concern that he could potentially not play Thursday,” ani head coach Frank Vogel.

“But we’re hopeful that he does, and we’ll see how that plays out. He’s going to continue to be evaluated each day.”

Isa ang Lakers sa mga paboritong magkampeon sa nahintong 2019-2020 NBA season dahil sa tikas ng laro nina four-time MVP LeBron James at kakamping si Anthony.

Pero nitong Linggo ay nasaktan si Davis matapos masundot ang kanyang kanang mata sa exhibition game, dahilan para hindi ito makalaro.

May tig-walong laban lang ang 22 teams bago ang playoffs kung saan ang dating format pa rin ang ipatutupad. (Elech Dawa)