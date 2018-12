Davao priest namatay sa AIDS — Duterte

UNTI-UNTING inilalabas ni Pangulong Rodrigo Duterte ang sikreto ng mga pari sa Simba­hang Katoliko.

Sa kanyang pagdalo sa Regional Barangay Summit on Good Governance sa Davao City, ibinunyag ng Pangulo na mayroong paring namatay sa human immunodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrome (HIV-AIDS).

Gayunman, hindi pinangalanan ng Pa­ngulo ang paring namatay diumano sa nabanggit na sakit.

Bahala na aniya ang simbahan na mag-imbestiga para malaman kung sino ang paring tinutukoy niyang namatay sa HIV/AIDS.

Bukod dito, sinabi ng Pangulo na ang Amerikanong pari na nadestino sa Biliran ay isang pedopil­ya o mahilig sa mga bata.

“These priests are sons of b******. A priest here in Davao City died. I’m calling the Church to find out his identity. All you have to do is to connect with your — who’s the most superior here? May pari kayo na namatay very early, HIV-AIDS. And the American priest assigned in Biliran who was a pedophile,” anang Pangulo.

Ikinuwento rin ng Pangulo sa mga bisita sa dinaluhang aktibidad ang personal na karanasan kasama ang kanyang mga kaklase mula sa isang paring dayuhan noong estudyante pa siya sa isang Catholic school sa Davao City.

“We were in first year. Father Falvey. Who gra­duated from Ateneo here? Didn’t we hold a mass every Friday? We’d take the Holy Communion. But in the confession room your eggplant is being milked a lot. And then you’ll get to the mass dazed and weak,” dagdag ng Pangulo.