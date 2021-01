Davao diarrhea outbreak: 3 patay, 34 naospital

Nasawi ang tatlong katao habang 34 naman naman ang kasalukuyang inoobserbahan sa pagamutan makaraang sunod-sunod na makaranas ng diarrhea sa bayan ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental.

Sa isang panayam sa radyo kay Roger Deloy ng Jose Abad Santos Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO), bukod sa mga namatay ay 34 pa ang inoobserbahan sa district hospital na pawang residente ng Brgy. Butuan, matapos na makaranas ng pagsusuka at pananakit ng tiyan at pagdudumi.

Sa hiwalay na panayam sinabi ni Jose Abad Santos, Davao Occidental Mayor Jason John Joyce na posibleng sa tubig nagmula ang nasabing outbreak.

“’Yung lugar po kasi namin is considered as geographically isolated and disadvantaged areas. Wala pong water district sa buong locality. Either sa poso po or direct source sa mga spring or rivers. Wala pong water district sa municipality,” pahayag ng alkalde.

“May mga minsanan na din po na na ganitong pangyayari sa iba’t ibang barangay natin dahil nga po open po ang water source natin at exposed siya sa mga bacteria,” dagdag pa nito. (Edwin Balasa)