Davao del Sur gov dedbol sa coronavirus

Binawian ng buhay si Davao del Sur Governor Douglas Cagas dahil sa komplikasyon dulot ng Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), ayon sa kanyang pamilya kahapon.

“It is with our deepest sorrow that we announce the passing of Governor Douglas ‘Dodo’ Cagas this morning, owing to COVID complications. He has joined his Creator in Heaven,” base sa Facebook post ng kanyang pamangking si Ria.

Si Cagas, 77, ay tatlong dekada nang politiko at nagsilbi sa kanyang lalawigan: assemblyman noong 1980’s, congressman mula 1998 hanggang 2007, at gobernador mula 2007 hanggang 2013; 2016-2019 hanggang sa kasalukuyan.

Naulila ni Cagas ang kanyang asawang si Davao del Sur Rep. Mercedes Chan Cagas, anak na si dating Davao del Sur congressman at Vice Governor Marc Douglas IV. (Edwin Balasa)