Davao City niligalig ng 2 bomba

Nabulabog ang ilang residente sa Davao City matapos makatanggap ng dalawang banta ng pagsabog.

Kasabay nito ay agad nang pinaimbestigahan ng lokal na pamahalaan ng Davao City ang nasabing dalawang bomb threat sa lungsod.

“There are two bomb threats currently investigated by the security cluster of Davao City,” nakasaad sa Facebook post ng Pamahalaang lungsod ng Davao.

Pinaalalahanan din ang mga Dabawenyo na manatiling mapagmatyag.

“Violent extremism is a scourge around the globe and Dabawenyos should, at all times, remain vigilant,” dagdag pa sa post kung saan hinihinalang may kaugnayan sa pulitika ang banta.

“Threats may be politically motivated particularly from people who have evil intent.”

Pinayuhan din ng Davao City ang mga residente na agad mag-report sa Task Force Davao hinggil sa mga kahina-hinalang aktibidad.

“Let us cooperate and practice a Culture of Security – Volunteer, Participate, Remind and Report. Kung may Nakita, Dapat Magsalita!” pahayag sa post.