Davao City moderate risk pa – OCTA

Nananatili pa ring moderate risk sa coronavirus ang Davao City kahit na bumaba na ang COVID-19 reproduction number sa 0.55 sa nasabing siyudad.

Ayon sa OCTA Research kahapon batay na rin sa isang tweet, sinabi ni OCTA fellow Dr. Guido David na ang seven-day average sa COVID-19 cases sa syudad ay nasa 122, na may 31% kabawasan mula sa seven-day average.

“During the peak of the surge, the 7-day average was as high as 484,” ani David.

Nasa general community quarantine ngayon ang Davao City at magtatapos sa Oktubre 31.

Ang average daily attack rate (ADAR) ay 6.71 per day per 1K.