Datung ni LeBron lampas $1 bilyon

INILAHAD ng Forbes na umabot na sa $1 billion ang kinita ng four-time NBA champion na si LeBron James kasunod ng kinakamal nitong $121.2 million mula Mayo 2021 hanggang May 2022 sa kanyang suweldo sa Los Angeles Lakers gayundin ang iba pang mga kita sa labas ng court.

Nahanay na si James sa natatanging NBA basketball player na kumikita ng 10 figures kasama si 6-time champion at 5-time MVP na si ‘His Airness” Michael Jordan na matapos magretiro at nabili ang prangkisa ng Charlotte Hornets noong 2014 ay umangat sa 89.5% ang kanyang kinita.

Nakalikom si James ng mahigit sa $385 million na suweldo sa kanyang 19-taong karera sa tatlong koponan.

Ilan pa sa kanyang kinita ay ang mahigit sa $500M na cash at investments mula sa Beats by Dre, Apple noong 2014 at ang shares sa fitness company na Beachbody. Mayroon rin siyang $90 million mula sa Fenway Sports Group, na nasasakupan ang Liverpool FC, Fenway Park, Boston Red Sox at kalahati ng Roush Fenway Racing at nito lamang ay nagkasundo na gumasta ng $900 million upang bilhin ang Pittsburgh Penguins.

Mayroon ring $80 million ito na real estate holdings, kabilang ang $10 million mansion sa Akron at dalawang mansion sa Los Angeles area para sa pinagsamang pagmamay-ari ni James na $59.75 million.

Isama pa rin ang mga kinikita sa food and beverage industry mula sa $30 million sa pizza chain Blaze Pizza, na nabili ni James sa 10% stake sa halaga lamang na $1 million noong 2012. (Gerard Arce)