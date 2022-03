Datos kinalat sa Facebook! Comelec nalusutan ng Smartmatic

Nagkaroon umano seryosong paglabag sa seguridad sa operasyon ng Smartmatic kung saan isa sa mga kawani nito ay may access diumano sa mga confidential na mga impormasyon, ayon kay Senadora Imee Marcos.

“There indeed was a security breach in the Smartmatic operation,” sabi ni Marcos, chairperson ng Senate electoral reforms committee, sa mga reporter.

Ang Smartmatic ang provider ng elections software na gagamitin sa Mayo 9 elections.

“That appears to be clear and while it is being investigated further by both the NBI (National Bureau of Investigation), the CICC (Cybercrime Investigation and Coordinating Center), the National Privacy Commission and other groups, we have to admit that a very serious breach occurred,” sabi ni Marcos.

Ang nasabing security breach ay nabunyag kay Marcos at sa iba pang mga senador sa isang executive session kasama ang mga opisyal ng Commission on Elections (Comelec), kahapon.

Matapos ang executive session ay nagsimula ang komite ni Marcos na magsagawa ng pagdinig kung saan hiniling ni Senate President Vicente ‘Tito’ Sotto III na payagan ang panel na ibunyag ang ilang detalye sa pinag-usapan.

“I think this is part of what we can divulge, merong empleyado ang Smartmatic nilabas ‘yong laptop at hinayaang—well not hack—but hinayaang makopya by a certain group,” sabi ni Sotto sa mga reporter.

Binanggit ni Marcos ang isang Facebook post, kabilang ang isang staff ng Comelec, ang nailabas.

“Nasa Facebook e, makikita ninyo sa isang XSOS, na nasa Facebook nandoon nakalatag kung ano-anong information,” ani Marcos.

Ayon pa kay Marcos, nasabi rin sa kanila sa executive session na ilan sa mga impormasyong inilabas online ay pawang mga luma na.

“Ganon pa man kinakabahan ako kasi may mga procedure ng Smartmatic, ang kanilang mga ledger¬ may mga picture ng opisina, may mga contact person sa Comelec pati mga detalye kung sino ang naggo-golf at sino ang umiinom ng red wine,” dagdag pa niya.

Iginiit naman ng Comelec na aaksiyunan nila ang alegasyong breach of security ng Smartmatic.

“After the allegation na lumabas sa newspaper, we immediately contacted the NBI… In the same manner na nanghihingi ng report ‘yong Senate Electoral Reforms committee, hinihintay namin ‘yong report ng NBI, marami sila nabanggit kanina. We appreciate very much if the NBI could provide us a written report,” pahayag ni Commissioner George Garcia.

“Kasi kung may sabi lang na ganoon, although it’s an executive session, maganda may report kami so that we can find out, totoo ba talaga? Kailan nangyari, kung mayroon? At saan nangyari, kung talagang nagkaroon ng ganoon?” dagdag nito. (Dindo Matining)