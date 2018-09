Dating VP Binay, tatakbong Makati congressman

MULING sasabak sa politika si dating Vice Pre­sident Jejomar ‘Jojo’ Binay, Sr.

Matapos matalo kay Pangulong Rodrigo Duterte sa presidential elections noong 2016, ang 75-anyos na si Binay ay tatakbong congressman ng Makati sa 2019 Midterm elections.

“I am confirming that former VP Binay will run as representative for the 1st District,” ayon kay Joey Salgado, spokesman ng dating vice president.

Ang nakaupong congressman ng 1st District ng Makati ay ang aktor at taekwondo cham­pion na si Monsour del Rosario.

Nauna nang sinabi ng aktor na handa siyang tumakbong senador kung isasama siya ni Duterte sa 12-man sena­torial line-up ng PDP-Laban.

Si Binay ang dating alkalde ng Makati City, bago tumakbong vice-president noong 2010 elections na kanyang pinagwagian kontra sa liyamadong si dating senador Mar Roxas ng Libe­ral Party (LP).

Inanunsyo din kahapon ni incumbent Makati Mayor Mar-len Abigail ‘Abby’ Binay-Campos ang kanyang intensyon na tumakbo ng reeleksyon sa darating na halalan.

Posible niyang makalaban ang kapatid at da­ting Makati mayor na si Jejomar Erwin ‘Junjun’ S. Binay, Jr.

Naunang sinab­i ni Mayor Bina­y na suportado siya ng kanyang ama sa kanyang reeleksyon.

Ang asawa ni Mayor Binay ay si Luis N. Campos na siya namang kinatawan ng Ikalawang Distrito ng Makati sa Kongreso.