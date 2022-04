Dating volunteer sa Pilipinas, tumutulong ngayon sa Ukrainian refugees

WARSAW – Kahanga-hanga ang ginagawang pagtulong ng pamahalaan at mga mamamayan ng Poland sa humigit kumulang na 2.5 milyong Ukrainian refugees na pumasok sa kanilang bansa mula nang maglunsad ng madugong paglusob ang Russia sa Ukraine noon.

Binisita natin ang isang reception center para sa mga bagong dating na Ukrainian refugees sa labas ng Warsaw Central Station at nakilala natin doon si Robert Sleigh, isang Canadian-American college student na boluntaryong nagpunta sa Poland upang tumulong sa mga refugees.

Nakaagaw ng ating pansin ang walk-in volunteer na si Sleigh habang inaalalayan nito ang isang matandang Ukrainian refugee na naka wheelchair na umakyat sa mga baitang ng istasyon.

Ayon kay Sleigh, siya ay humingin ng bakasyon mula sa kanyang part-time na trabaho sa California matapos niyang matunghayan sa balita ang kalunos-lunos na sitwasyon ng mga Ukrainians na naapektuhan ng paglusob ng mga Ruso sa utos ni Russian President Vladimir Putin, ang diktador na ‘kaibigan’ ni Pangulong Duterte.

Nangingilid ang luhang ipinaliwanag ni Sleigh ang sangkatutak na “nakadudurog ng puso” at mapapait na kuwento ng mga refugees na lumisan ng Ukraine kasama ang kanilang mga anak, kapatid, magulang at maging mga alagang hayop upang makipagsapalaran sa Poland.

Bagamat ang magkapit-bahay na bansa ay may masalimuot na relasyon sa loob ng ilang daang taon, ito ay hindi naging hadlang upang kupkupin, yakapin at ituring na kapamilya ng Poland ang mga Ukrainian refugees na naiipit sa pagsalakay ng Russia.

“It’s a war crime. It’s criminal. It’s disgusting. I was in Krakow I went to rallies and you know, these children children are holding up signs saying that their parents were killed and they saw it happen, you know, they’ve been victimized and raped,” komento ni Sleigh sa kanyang natunghayan simula nang siya ay dumating sa Poland noong nakaraang buwan.

Nakakabilib ang napakalawak na kahandaan ng Poland na mabigyan ng maayos na pagtrato ang bawat Ukrainian refugee na pumapasok sa kanilang bansa mula sa pansamantalang tahanan, pagkain, edukasyon para sa mga bata at maging hanap-buhay para sa lahat ng nagnanais magtrabaho.

Ibinida ni Sleigh na sa edad na 17-gulang ay minsan na din siyang napadpad sa Pilipinas bilang isang volunteer ng kanilang simbahan. Sila ay naghahatid ng iba’t-ibang tulong sa mga mahihirap na kabataan sa elementary school sa Legazpi, Albay gaya ng pagtuturo ng dental hygiene at pamamahagi ng school supplies at laruan.

“Every single person or individual is coming up and is talking to me, wanting to talk and see where I’m from, what brought me to the Philippines and bringing gifts, you know, food that I’ve never had and just awesome. Incredible experience, gorgeous country. I loved it,” masayang pagbabahagi ni Sleigh.

Ang 25-taon gulang na si Sleigh ay isa lamang sa daan-daang volunteers mula sa iba’t-ibang bansa na umaalalay sa mga refugees. Siya ay lumipad at pansamatalang naninirahan sa Poland gamit ang sarili niyang ipon bilang pagpapakita ng kaniyang simpatiya at pakikipagkapwa-tao.

Bilang boluntaryo, nais ni Sleigh na maiparating ano mang abot-kayang tulong ang kanyang maiaambag upang maibsan ang paghihirap na dinaranas ng mga Ukrainian refugees.

Maraming kapupulutang aral ang kabataang Pilipino sa kagaya ni Sleigh na sa kanyang kabataan pa lamang ay nakitaan na ng pagiging makatao at pagkalinga sa iba.

Ang estado at simbahan ang dalawang institusyon na may kapasidad at responsibilidad na itanim ang ganitong kagandahang asal at kaisipan sa kabataang Pilipino.

Subalit paano kung ang estado at ang simbahan ay kapwa iba ang prayoridad at inaatupag, saan na tayo pupulutin lahat?