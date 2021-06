Dating tsuper, information technologist na

Umani ng paghanga at inspirasyon sa mga netizen ang post ng isang binata kaugnay sa naging yugto sa karera ng kanyang buhay, na halos mahigit apat na taon ding laman ng lansangan bilang jeepney driver hanggang sa makapagtapos siya ng kolehiyo.

Bukod sa college graduate na, instant celebrity pa ngayon si Marvin Padilla Daludado, 22, naninirahan sa Barangay Malanday, Valenzuela City, nang mag-viral sa social media ang post niya sa Facebook na nakasuot ng graduation uniform hawak ang mga jeepney sign ng mga lugar ng kanyang ruta.

Unang pinasalamatan ng binata ang Poong Maykapal, kanyang mga magulang, kaibigan at ang mga naging pasahero dahil kung hindi raw sa kanilang pasahe ay hindi siya makakapagtapos ng kolehiyo.

Sa loob ng isang linggo, anim na beses ang biyahe sa jeep ni Daludado, kung saan ang ruta nito ay Malanday-Recto at Pier.

Pagsapit naman ng gabi, diretso na siya sa pinapasukang unibersidad para naman sa kanyang pag-aaral.

Naranasan aniya niyang bumiyahe kahit matindi ang init at bahain sa minamanehong jeep kapag tag-ulan.

Sa determinasyon ng binata na umasenso at magkaroon ng titulo, natapos niya ang kursong Bachelor of Science and Technology sa University of the East-Caloocan City.

Sabi pa ni Daludado, walang pangarap na hindi matutupad sa mga taong nagsusumikap at naniniwala sa Diyos. (Orlan Linde)