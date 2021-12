Dating teen actor sinuba health company

Minsan pang napatunayan ang salawikain na “naghangad ng kagitna, isang salop ang nawala” matapos umuwing luhaan ang isang kompanya sa investment nito sa dating teen actor.

Kinuha kasing endorser ng isang brand ng vitamins ang dating teen actor dahil kaibigan nito ang may-ari.

Ang nasagap pang balita ni Mang Teban, P10 milyong upfront talent fee ang nakubra ng dating teen actor, pero ang masaklap, hindi naman nito nagagawa ang requirement na dami ng posting tungkol sa produkto sa kanyang social media accounts.

Sabi ng ilang `Marites’, hirap na hirap pa nga raw ang supplier ng kompanya na makakuha ng schedule sa teen actor gayung matagal na itong tambay sa haybol dahil wala pang prangkisa ang kanyang network.

Pati na nga ang madir ng kumag, nawalan ng raket nang mag-disappear ang network kaya naghahangad na lang itong magtrabaho sa bahay ng mga buwaya este maging kongresista.

Malakas daw makauto itong dating teen actor dahil tila malumanay naman at parang hindi nasaniban ng angkan ng ama na batikan sa pagkabasagulero. `Yon pala, nasa loob din ang kulo nito matapos subain ang kompanyang nagbayad ng kanyang serbisyo.

Ang masama pa, ang supplier ngayon ang sinisisi ng vitamin company kung bakit mahina ang kita kahit pa wala namang imbentaryong maibebenta at kahit pa ang kompanya rin ang kumuha at namili ng endorser nito.

Hinihintay na lang ng supplier na makarma ang dating teen actor pati na ang kompanya ng vitamins. Malay n’yo hindi ideklara ng dating teen actor ang kinita sa kompanya at masilip ito ng BIR.

Pintahan n’yo na. Ang dating teen actor ay may kasintahang walang ‘bumper’ at may letrang A sa kanyang pangalan at apelyido as in Vitamin A.