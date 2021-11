Dating PS-DBM exec pinatutugis ng Senado

Inutos ng Senate Blue Ribbon Committee ang pag-aresto kay Christopher Lao, dating executive director ng Procurement Service-Department of Budget and Management (PS-DBM), dahil sa hindi nito pagsipot sa mga hearing kaugnay sa diumano’y iregularidad sa pagbili ng COVID-19 medical supply.

Hinain ni Senador Francis Pangilinan ang motion for contempt na sinegundahan ni Senadora Rosa Hontiveros.

“He has been missing together with Mr. and Ms. [Twinkle and Mohit] Dargani,” sabi ni Pangilinan.

Nauna nang sinabi ni Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson na gusto niyang ipa-contempt si Lao dahil sa hindi pagdalo sa mga nagdaang pagdinig ng komite.

Inirekomenda din niya na kasuhan ng graft si Lao dahil sa pagpayag nitong makakakuha ng malaking kontrata ang Pharmally Pharmaceutical Corporation sa kabila nang kakulangan sa pinansyal na kapital nito.

Patuloy ang imbestigasyon ng komite sa paglipat ng P42 bilyong COVID-19 fund mula sa Department of Health patungo sa PS-DBM.

Kabilang dito ang pagbili ng PS-DBM ng P8.6 bilyong halaga ng face mask, face shield, at PPE sa Pharmally, isang kompanya na may paid capital lamang na P625,000. (Dindo Matining)