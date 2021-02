Dating PBA coach Bayno ‘timeout’ muna

Nagbitiw sa kanyang puwesto bilang Indiana Pacers assistant coach si Bill Bayno nitong Lunes kung saan idinahilan nito ang “mental health issues.”

Ang 58-anyos na si Bayno, na naging coach ng Talk ‘N Text Phone Pals sa PBA noong 2001–2002, ay nagsimulang hindi magpakita sa koponan simula noong Enero 25.

“He’s been through a lot in the last 18 months, including the death of his mother. He’s a social guy, so the isolation hasn’t helped. I hope he gets the helps he need,” ayon sa post ni Scott Agness sa HoopsHype.

Napag-alaman na si Bayno ay nasa leave of absence sa nakalipas na dalawang linggo bago nagpaalam.

“Bayno has privately described a need to step away from the pressures and workload of the NBA grind amid the pandemic, especially in the aftermath of several personal losses, including the loss of both his parents,” paliwanag lamang ni Adrian Wojnarowski ng ESPN Lunes.

Ang ina ni Bayno ay namatay dahil sa cancer noong Abril 2020. Namaya ang ama nito noong 2019.

Matatandaan na si Bayno ay naging tampok sa pagkilos ng Coaches Association of the Philippines (CAP) na kontra sa mga dayuhan na maging head coach noong kapitan nito ang TNT Phone Pals.

Nakritisa din si Bayno matapos nitong tawagin ang PBA na liga ng San Miguel Corporation. (Lito Oredo)