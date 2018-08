Dating OFW, milyonaryo na sa patok na dessert

Sa edad na 21-anyos, napilitan si Princess San Diego na lumipad ng Dubai upang magtrabaho bilang customer service representative ng isang oil and gas company.

Sa kanyang sipag at dedikasyon, nabigyan siya ng promosyon sa loob lang ng tatlong buwan.

Subalit dumating ang panahon na kailangan niyang bumalik agad sa Pi­lipinas dahil sa may sakit na ina. Maka­lipas ang ilang buwang pag-aa­laga sa ina, namayapa din ito.

Nagdesisyon si San Diego na manatili na lang sa bansa at sumubok magnegosyo tulad ng pagtitinda ng barbeque hanggang sa mga gadget pero kapwa ito nalugi.

Isang beses, naisipan niyang gumawa ng dessert, ang leche flan at matcha. Sa kapital na P1,000, sinimulan niyang magbenta nito noong Disyembre 2016.

Hindi nagtagal, napansin niyang parami nang parami ang order ng kanyang dessert hanggang sa duma­ting ang panahon na magkaroon pa siya ng reseller.

“Nagstart ako mag-accept ng re-sellers noon kasi sobrang dami na ng volume ng orders ko and since wala akong physical store at home-based lang. Nag-isip ako ng paraan na mas kikita ng mabilis so I started getting re-sellers.

Mas lumaki agad ang market ko then after nuon, nagkaroon na rin ako ng customers sa iba’t ibang lugar sa Pilipinas.

I eventually opened the business for franchising,” wika ni San Diego sa artikulong lumabas sa The Filipino Times.