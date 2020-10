Dating NFL star 15 taon kulong sa rape

AAPELA ang kampo ng dating NFL star na si Dana Stubblefield sa korte sa hatol nito na 15 taong pagkakakulong sa kasong panggagahasa sa isang disabled woman noong 2015.

Taong 2016 naman nang ito’y inaresto para sa kasong rape.

Hirit ng dating NFL star na may pahintulot ang pagtatalik nila ng nasabing babae.

Pero dahil disabled ang babae ay hindi tinanggap ang depensa ni Stubblefield.

Ang abogado naman nito ay sigurado na maaabsuwelto ang kanyang kliyente mula sa hatol.

“We’re very confident that if the jury had the correct information, they would have come to a different conclusion, ” sey ng abogado nito. (Sarah Jireh Asido)