Dating mga talent nagsalita: GMA wasak reputasyon sa ABS-CBN

Nadamay ang GMA-7 sa iniutos na tigil operasyon ng National Telecommunications Commission (NTC) sa ABS-CBN dahil sa problema sa prangkisa.

Ito ay matapos na pulutanin ang mga opisyal ng Kapuso network ng mismong mga dati nitong empleyado dahil sa umano’y kawalan ng suporta sa inabot ng Kapamilya network.

Sa mga social media accounts ng ilang dating empleyado ng GMA-7 ay usap-usapan ang patuloy na pananahimik ng mga top exec ng Kapuso network.

Pinuntirya ni Bowe Cabaluna na proponent ng mga talent na nag-aklas sa GMA-7 sa Facebook ang mga dati nitong boss sa Kapuso network.

“Para sa boss ng network na kumpetisyon pa rin ang nasa isip kahit na press freedom na ang labanan,

Para sa boss ng network na nagsabing “you cannot go wrong with just being in the middle”,

Para sa boss ng network na nagsabing “wear your news hats, not friendship hats while we work in news”,

Para sa boss na hindi rin kami ipinaglaban nung nagsampa kami ng kaso,

M_y L_ove F_or you is gone. I hate you po.

Dati, akala ko visionary kayo, defender of press freedom, makatao. ‘Di pala yun totoo.

Sa ‘yo na ang ratings and awards, isuot mo sa ulo at gawing hat.”

Humamig ng suporta ang nasabing post ng dating GMA employee at nagpahayag ng panggagalaiti sa kawalan ng pakialam ng Kapuso network sa ABS-CBN na kapatid sa industriya bagama’t kalaban sa negosyo.

Humugot din sa Twitter si topsbrugada @topeps sa inabot ng ABS-CBN at ganito ang kanyang tinuran “ na-realize ko lang. Ang repercussion din nitong pagsasara ng ABS-CBN ay against sa GMA’s reputation. First, GMA hasn’t spoken yet against media oppression . 2nd ABS-CBN’s repute will always be the media entity who fought for press freedom-twice in history.”

Si Tops Brugada ay dating Program Manager ng Iwitness.

Maliban sa kawalang pakialam sa kalabang network ay napag-alamang binawalan umano ng mga boss ng Kapuso network ang kanilang mga talent na magsalita pabor sa Kapamilya network.

Gayunman ay nagbigay ng paglilinaw ang isang mataas ng opisyal ng GMA-7 at sinabing walang pinagbabawalan sa halip ay pinayuhan lamang nila ang kanilang mga talent na ‘wag mag-comment sa legal problems ng ABS CBN.

GMA nakikipag-ugnayan sa Dos sa franchise issue

Kaugnay nito ay isang email ang ipinadala sa Abante ng 24 Oras ay iginiit na pinananatili nila ang pagiging patas sa mga news report, kabilang ang isyu sa prangkisa ng ABS-CBN.

Narito ang nilalalaman ng paliwanag ng 24-Oras.

“ABS-CBN has constantly and consistently been given the opportunity to respond to issues raised against it. Since the cease and desist order was issued, GMA has been in contact with Kane Choa (Head, ABS-CBN Integrated Corporate Communications). “

“On the evening of May 7, ABS-CBN sent its statement in response to FICTAP’s allegations. This was immediately aired at length on 24 Oras the same night.”