Dating L.A. Lakers coach Randy Pfund nasa ‘Pinas

Isa na namang magandang karanasan para sa ating mga Pinoy lalo na sa mga coach na gaya ko na mabahaginan ng kaalaman mula sa dating NBA L.A. Lakers coach at Miami Heat Team Manager Randy Pfund.

Magsasalita siya sa PBA office ngayong Biyernes alas-nuwebe nang umaga. Nagpapa­salamat kami sa PBA sa pamumuno ni Commissioner Willie Marcial sa pag-imbita sa amin dahil sa pagiging miyembro namin sa AMA PBA D-LEAGUE team na patuloy na sumusuporta sa programa ng PBA na anim na taon nang walang patid sa pagsali sa PBA D-LEAGUE.

Nagsimula na nung nakaraang Sabado ang AMA Cup Season 2 at maraming club team ang nagwagi sa nakaraang Sabado at Linggo gaya ng KM4BC ni coach Kiel Misa na nagwagi sa overtime laban sa Rumors Club team sa 15-under.

Nanalo din ang Team Hotshots ni Coach Glenn Teranio sa 16-under at Rumors team ni Coach Eugene Ocampo sa 17-U.

Ngunit itong darating na Sabado at Linggo ay postpone ang mga laro dahil sa bagyong parating kaya ang schedule sa Sept. 15 & 16, 2018 ay gaganapin na namin sa Sept. 22 & 23.

Kaya nagpapasalamat ang aming chair na si Amable R. Aguiluz V, President Dr. Amable C. Aguiluz IX at Senior VP Arnel Hibo.

Nagsimula na noong Martes, Sept 11, 2018 ang NAASCU tournament sa Cuneta Astrodome at naging panauhin si SAP Bong Go, Gen. Bato Dela Rosa, mga actor na sina Philip Salvador at Dennis Padilla na dinaluhan ng higit sa limang libong estyudante.

Nagpakitang-gilas agad ang defending champion na St. Clare-Caloocan vs Enderun College, habang ang New Era College ay wagi din laban sa Philippine Christian University.

Pati ang UAAP basketball seniors ay nagsimula na at nakakagulat ang mga pangyayari gaya ng pagwawagi ng UP laban sa UE; FEU vs La Salle at Adamson vs Ateneo.

Pero mas nakakagulat ang sumunod na araw kung san ang FEU naman ay tinalo ng UST, habang ang UP naman ay natalo sa Ateneo.

Sa aking opinion, lahat ng team ay balanse kaya ‘di ako nagugulat sa mga biglang panalo at pagkatalo dahil nakita ko ang puspusan nilang pagsisikap nung nakaraang summer tournament.

Mismong aking team ay nakalaban ang UAAP at NCAA teams sa mga college & juniors ng liga.

***

Binabati ko ang aking mga anak na sina Kean Miguel Herrera sa kanyang kaarawan ngayon Sept. 20 na nag-aaral sa University of the Philippines at Si Andre Herrera na ang kaarawan ay ngayong araw, Sept. 14 at nag-aaral sa San Beda University na nanalo sa PSBL 12-under dahil sa kanyang last winning shot.