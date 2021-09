Dating DSWD Sec Soliman pumanaw na

Pumanaw na si dating social welfare secretary Corazon ‘Dinky’ Soliman kahapon, Setyembre 19, 2021 sa edad na 68.

Kinumpirma ng pamilya ng dating gabinete ng yumaong si Pangulong Benigno ‘Noynoy’ Aquino ang pagyao ng dating kalihim.

“We pray for the eternal repose of her soul,” ayon sa mister ni Sec Dinky na si Hector Soliman.

“We will share details for the wake later, and ask that the family be given some time and privacy for grieving.”

Ayon sa ulat, nasawi ang 68-anyos na dating kalihim pasado alas-7:00 ng umaga kahapon dahil sa komplikasyon mula sa renal at heart failure.

Nito lamang Agosto nang masapol ng COVID-19 si Soliman kasama ang kanyang mister at iba pang miyembro ng pamilya ngunit nakarekober umano ito. (Vienne Angeles)