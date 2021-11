Dating DLSU setter Esperanza doktor na

GANAP nang doktor si former De La Salle Lady Spikers setter Mika Esperanza matapos itong pumasa sa Physician Licensure Examination na ginanap nitong Oktubre 30.

Ibinahagi ni Esperanza sa kanyang Twitter ang isang screenshot ng results kung saan swak ang kanyang pangalan.

“Doktor na ako,” tweet ni Esperanza. “Thank you for all those who prayed and helped me get where I am today and thank you Lord.”

Kasama ang La Salle, komopo ng apat na UAAP championship si Esperanza at tinanghal pa bilang Rookie of the Year noong Season 73. (Janiel Abby Toralba)