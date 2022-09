Dating DFA sec bagong UK ambassador

Napili si dating Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. bilang bagong ambassador ng Pilipinas sa United Kingdom (UK).

Kinumpirma ni Press Secretary Trixie Cruz-Angeles ang nomination ni Locsin bilang ambassador sa ilalim ng administration ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr.

Magkakaroon din ng hurisdiksyon si Locsin sa Ireland, Isle of Man, at Bailiwick ng Jersey at Guernsey Si Locsin ay dating speechwriter ng yumaong President Corazon ‘Cory’ Aquino at huling DFA chief sa Rodrigo Duterte administration. (Issa Santiago)