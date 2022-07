Dating Comelec exec sa Pagcor, fake news – Sec Trixie

Pinabulaanan ni Press Secretary Trixie Cruz-Angeles ang kumakalat sa social media na mayroon ng bagong naitalagang chairman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor).

Sinabi ni Angeles na hindi totoong hinirang ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. si George Erwin Garcia bilang agcor Chairman.

Wala pa aniyang itinatalaga ang pangulo para sa nabanggit na puwesto kaya hintayin na lamang ang magiging anunsiyo sa mga susunod na araw.

“I would like the public to be informed that there is no truth to the statements being made on social media that a certain George Erwin Garcia has been appointed Pagcor chairman. No such appointment has been made,” ani Angeles.

Si Garcia ay dating Commissioner ng Commission on Elections (Comelec).

Marami pang mga mahahalagang departamento sa gobyerno na hindi pa napupunan sa pagpasok ng Marcos administration kabilang ang Department of Health, Department of Energy.

Sinabi ni Angeles na masusi pang pinag-aaralan ang aplikasyon ng mga personalidad para sa mga mahahalagang puwesto sa gobyerno. (Aileen Taliping)