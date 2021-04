Dating aide ni Bong Revilla tsugi sa stroke

Kinumpirma ni Senador Ramon Bong Revilla Jr. na namatay dahil sa stroke ang kanyang dating aide na si Atty. Richard Cambe.

Sa impormasyon natanggap mula sa New Bilibid Prison (NBP), sinabi ni Revilla na-stroke si Cambe noong Miyerkoles ng gabi subalit walang mapagdal­han na ospital dahil full capacity ang mga ospital sa Metro Manila.

“After best efforts, nadala siya late afternoon kahapon sa OM, ngunit sa kasamaang palad ay bina­wian na siya ng buhay sa ER,” sabi ni Revilla.

“Last night, my former legislative staff Atty. Ri­chard Cambe passed away at the Ospital ng Muntinlupa. He served more than 10 years with my father, and just about the same time in my office,” dagdag pa nito.

Nakiramay naman ang buong angkan ng Revilla sa pagpanaw ni Cambe.

Si Cambe ay co-accused sa plunder case kaugnay ng maling paggamit ng priority development assistance fund ng senador at nahatulan noong 2018 ng Sandiganbayan ng ‘not guilty’ si Revilla subalit na-convict si Cambe at negosyanteng si Janet Napoles. (Dindo Matining)