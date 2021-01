Dating Abu Sayyaf member todas

ISANG dating miyembro ng Abu Sayyaf na may kinalaman sa iligal na droga ang napatay ng pinagsanib na pwersa ng pulis at sundalo noong Huwebes sa Sapa, Tawi-Tawi.

Kinilala ito ng Western Mindanao Command (WestMinCom) na si Riyadzkan “Tamyang” Maulana.

Isinagawa ang operasyon ng mga tropa ng Marine Battalion Landing Team at Sapa-Sapa Municipal Police Station sa Barangay Poblacion.

“Based on the report from the ground, Maulana was a former member of the ASG/KFRG (kidnap-for-ransom-group) under Salip Murah Asgali and Majan Sahijuan, also known as Apo Mike. He already surrendered to Sapa-Sapa MPS last February 20, 2019, but continued with his illegal drug trade,” sinabi ni WestMinCom chief Lt. General Corleto Vinluan Jr.

Sinabing ang suspek ang isa sa mga tumutulong sa local bandit group na siyang dumadaan sa isla ng Tawi-Tawi.

Sinuportahan umano nito ang mga utak sa likod ng kidnapping noong Enero 16, 2020 sa Tambisan Island, Lahad Datu, Sabah.

Si Maulana ay sangkot pa umano sa illegal drug activities, indiscriminate firing, at pananakot sa barangay captain ng Lakit Lakit, Sapa-Sapa. (Kiko Cueto)