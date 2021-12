Dasal para sa Siargao: Nadine, Andi apektado ng bagyo

Ang mga aktres na sina Andi Eigenmann at Nadine Lustre ay parehong naka-monitor, apektado at nananawagan na para sa isla ng Siargao at sa mga tao rito.

Parehong parang ginawa na nilang hometown talaga ang Siargao. Si Andi dahil noon pa man ay palagi na talagang nasa Siargao at nagkaroon na nga ng dalawang anak sa surfer na si Philmar Alipayo.

Nagkataong nasa Manila si Andi at ang pamilya niya ng manalanta ang bagyong Odette kaya parang nakaiwas talaga sila sa super typhoon.

Si Nadine naman ay may ipinapatayo ng property sa Siargao at talagang love na love na rin ang islang ito, pero ang sinasabing boyfriend niya na si Christopher Bariou ang talagang may property at business dito.

Kahit wala do’n, parehong nagpo-post sa kanilang mga Instagram accounts sina Andi at Nadine ng pagwo-worry nila.

Sabi ni Andi, “24 hours and still sitting at the edge of our seats. We left our home, our loved ones, @chepoxz parents, relatives, our family and our friends. Please Lord let them be safe. Please pray for Siargao.”

Si Nadine naman, panay ang post ng mga contacts kung paano makakatulong sa Siargao. Nag-remind din ito na ‘wag iwan ang mga alagang hayop.

Max ayaw patalbog sa pagpapaseksi

Stereotyped lang daw para sa Kapuso actress na si Max Collins na kapag nanay na, hindi na pwedeng magpa-sexy o gawin ang mga bagay na pwedeng magpasaya sa isang babae.

Ngayon kasi, kapansin-pansin sa mga Instagram posting niya na kahit marami rin siyang post na kasama ang anak na si Skye at pinapasilip ang mga moments niya bilang nanay, hindi maikakaila ang mga out-of-town o out-of-the country na mga lakad niya at madalas din, sa beach at talagang marami ang napapahanga sa ganda at kaseksihan niya.

May nabago raw talaga kay Max mula nang maging nanay na siya.

“After becoming a mom, I feel like more of a woman. I feel like I’ve matured so much and I never really did anything pa-sexy,” sey niya.

“I think, going in the industry, I’m more of always wholesome and I’m thinking of doing something new that’s why I guess, I empowered myself through sexy na damit. Kasi, ngayon lang ako naging confident sa sarili ko, sa katawan ko and as a mom, it’s just kinda inspire me to do more with myself.”

Sa isang banda, si Max ang isa pang empowered woman na featured bilang lead star sa month-long all-female lead episode ng “Wish Ko Lang.” Tungkol sa ‘gayuma’ ang takbo ng kuwento na pinagbibidahan ni Max ngayong Sabado sa Wish Ko Lang.

At personally ay naniniwala raw siyang talaga sa gayuma.

“I hate to say it, but yes, naniniwala ako sa gayuma. I feel na meron talaga. It really does exist and yes, naniniwala ako,” sey niya.

Nang tanungin namin kung sa tingin niya nagayuma na siya?

“Hindi ko alam, e, baka, baka. Baka nangyari na. Mga ilang beses na,” natawang sabi niya.

Solenn bigay ng Diyos kay Nico

Hinihintay sana namin kung magre-reply si Nico Bolzico, ang isa sa mga “social media darling” sa nag-comment sa kanya na netizen, although pabiro na, “You can’t be sure, so make another.”

Ibig sabihin, ‘wag daw pakasigurado si Nico na hindi siya iiwan ng anak nila ni Solenn na si Tili, kaya gumawa na lang daw ito ng isa pa.

Nanggaling ang comment na ito ng netizen dahil sa pinost ni Nico sa kanyang Instagram account na picture ni Solenn.

Kadalasan ay mga “kalokohan” o jokes ang post ni Nico at alam niya kasi paano maglaro sa words pero itong recent post niya, feel namin ang sincerity at ang pasasalamat nito na ang kanyang Misis ay si Solenn.

Sabi ni Nico, “Introducing my beautiful wife; I still cannot believe that she agreed to spend the rest of her life with me; but now, that #TiliBolz is here, there is not way she backs out, so I am more relieved to be honest.”