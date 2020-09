Dasal para sa balik normal – Tyang Aby

MARAMING nami-miss sa kasalukuyan si Philippine SuperLiga (PSL) star Abigail ‘Tyang Aby’ Maraño may anim na buwan na matapos makansela ang ikawalong edisyon ng Grand Prix ng semi-pro women’s volleyball league nitong Marso dahil sa pandemiya.

Kagaya ng iba pang atleta, labis na rin ang kalungkutang nararamdaman ng F2 Logistics Cargo Movers middle hitter mula sa paglalaro sa hard court.

“It’s been a while, I know. Missing the game, teammates, coaches, spectators, media persons, volleyball officials and our opponents,” saad ng 27-year-old, 5-foot-9 Ilongga sa kanyang Facebook post nitong Linggo.

“Tomorrow is not guaranteed but still praying that things will go back to normal again,” hirit pa ng beterang balibolista dating national player. (Janiel Abby Toralba)