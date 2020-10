Dasal ng Nazareno deboto pwede sa mobile app

Hinikayat ng pamunuan ng Quiapo Church ang mga deboto na simulang gamitin ang kanilang mobile app para sa kanilang mga prayer intention.

“You can use this app for mass and prayer intentions, a guide in praying the Holy Rosary, Novena to the Black Nazarene, Via Crucis at Via Lucis and everyday prayer,” ayon sa Quiapo Church.

Dahil umano dito, posible nang malahad ng mga nananalangin ang kanilang debosyon sa Itim na Nazareno, kahit nasaan man sila ngayong nasa gitna ng pandemya. Kailangan lang umano na i-download ang app na Quiapo Church.

“We will try to add more features in the app for the growth of their (devotees) faith and devotion during this time,” dagdag nito. (PNA)