Darryl binebenta ‘Malacanang’ vintage car

Nilinaw ni Direk Darryl Yap na kanya ang vintage car na nauna na niyang pinost sa kanyang Facebook upang ibenta. Ang kotseng ito ay ginamit sa shoot ng “Maid in Malacañang” ng Viva Films.

Ang paglilinaw ni Yap ay dahil sa ilang nag-ulat na tila lumalabas na ang production sa likod ng “MiM” ang kikita kapag nabili na ang naturang sasakyan.

“The car is mine, not owned by the prod. Bilhin nyo na po. Hahaha,” sabi ni Darryl.

Hindi naman idinetalye kung magkano ibinebenta ni Yap ang kulay pulang Mercedes Benz 1969 model car niya. PM is the key nga raw sa mga interesado.

Sa mga nagtatanong sa kanya kung bakit niya ito ibinebenta, na mas tataas pa sana ang presyo nito habang tumatagal, may sagot si Darryl.

“I’m selling it coz it has to be maintained. Rent na lang namin sa part 2,” say niya.

Aba, may part 2 ng “MiM”? Or baka ang sinasabi ni Yap ay ‘yung niluluto niyang bagong movie na “Martyr or Murderer (MoM)” na tungkol naman sa buhay ni late Sen. Benigno ‘Ninoy’ Aquino Jr.

Anyway, anuman ang tirada sa kanya ng mga kakampink ay hindi nagpapatinag si Darryl at palaban sa mga ito.

Lalo na sa mga nag-iisip ng masama kung bakit kailangan niyang magbenta ng sasakyan kung totoong milyones ang kinita ng “MiM”. (Batuts Lopez)