Darren sawsaw sa landian nina KD, Alexa

May potential career bilang music video director si Darren Espanto kung ang pagbabasehan ay ang sarili nitong music video na pinapalabas ngayon sa music site, ang “Pabalik Sa’yo” na pinagbibidahan ng love team na KDLex o KD Estrada at Alexa Ilacad.

Pinakita ni Darren sa Instagam ang behind the scene shoot nila ng music video kung saan makikitang nagku-call ito ng action. Nagbigay rin ito ng instruction sa kanyang crew ng shot na gusto nito sa eksena ng KDLex.

Nakabantay lang sa isang tabi at sulok si Darren para i-supervise ang ninanais nitong direction.

In fairness, cool bilang director si Darren na ini-enjoy ang mga scene at napapangiti pa ito sa mga emotional scenes ni Alexa.

May mga pinotse rin itong larawan na makikitang sumawsaw siya sa unguarded moments ng KDlex.

“Minsan director, minsan third wheel…” sabi ni Darren.

Mapapanood sa YouTube channel ni Darren ang directorial music video nito.

“Thank you to these two friends of mine who were easy and fun to work with! #PabaliSayoMV.” (Rey Pumaloy)