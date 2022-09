Darren napiling singer ng ‘Masskara Festival’

“Bacolod Its Time to Smile Again!”

‘Yan ang bungad na pagbati ni Darren Espanto sa Instagram, kung saan ay napili nga siyang kumanta ng theme song ng Masskara Festival ngayong 2022.

Hindi mapigilan sa katuwaan si Darren sa pasasalamat sa mga taga-Bacolod.

“It’s both a privilege and honor to be chosen to sing the theme song for this year’s Masskara Festival!! “Thank you po!” sabi pa ni Darren.

Aminado naman si Darren na parang mas food trip ang nangyari sa kanila ni Sue Ramirez sa Bacolod.

Ang ‘Maskara Festival’ ang isa nga sa mga sikat na kapistahan sa probinsya na dinadaluhan ng mga kababayan natin mula sa iba-ibang sulok ng Pilipinas dahil sa kakaibang sarap ng pagkain at presentasyon. (Rb Sermino)