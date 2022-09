Darren itinanggi relasyon kay Cassy

Mukhang wala nga talagang relasyon sa ngayon si Darren Espanto kay Cassy Legaspi, dahil sinabi nga niyang hindi pa siya ready.

Kamakailan lang kasi ay hot topic sa social media ang identical Instagram posts nina Darren at Cassy. Maraming kinilig at inakalang magdyowa na ang dalawa dahil makikita sa mga litrato na magkasama sila sa beach.

Kinuwento naman ni Darren kay Bianca Gonzalez sa “CinemaNews” ng Cinema One YouTube channel kung bakit hindi siya naghahanap ng dyowa sa ngayon.

“Right now I feel like I’m not really in a stage in my life where I want to be in a relationship. Kasi kapag ako pumasok sa isang relationship, gusto ko po fully present ako doon for my partner. Kasi it will be so unfair if it’s just half of me that’s there,” sey ni Darren.

Super busy nga naman talaga si Darren ngayon dahil bukod sa “ASAP Natin ‘To,” mayroon din siyang “Lyric and Beat” na napapanood ngayon sa iWantTFC.

“Mas focused po talaga ako ngayon sa work and sa career ko. Whatever comes, comes. You never know when that will happen po talaga,” dagdag pa ni Darren.

Looking forward na si Darren na gumawa pa ng ibang proyekto bilang aktor dahil nag-enjoy daw siya at maraming natutunan sa “The Hows of Us” at “Lyric and Beat.”

“It’s always something that I’ve wanted to do… Being in a lock-in set-up has helped me a lot. I’d love to do more acting projects now that I’ve been exposed to both a movie environment and also an environment sa mga teleserye,” chika pa niya.

Nakaka-excite na makita kung anong magiging takbo ng career ni Darren bilang aktor lalo na’t maganda ang feedback sa kanya sa “Lyric and Beat,” na streaming ngayon sa iWantTFC. (Dondon Sermino)