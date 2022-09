Darren, Cassy relasyon ‘kinontra’ ni Carmina

Pinagdiinan ni Carmina Villarroel na magkaibigan lang ang anak niyang si Cassy Legaspi at ang singer na si Darren Espanto.

Naging usap-usapan kasi sa social media ang naging bakasyon ng dalawa sa isang beach sa Nasugbu, Batangas. Tila solo flight si Cassy kasama si Darren kaya ang mga marites ay nag-assume na may relasyon na ang dalawa.

Sey naman dito ni Mina: “May kasama naman sila. Kasi si Darren kaibigan nung kambal, e, hindi lang si Cassy. They’re very close to each other. Pati kay Mavy, parang isang grupo lang sila. Mabait na bata si Darren. Very respectful. Marami ang hindi naniniwala, pero yun talaga yung totoo. Ayokong magsinungaling, di ba? Basta yung alam ko lang, they’re very, very close. They’re like the best of friends. They hang out together, and doon masaya na ako. Kasi alam mong safe sila sa isa’t isa. Kasi magkabarkada sila.”

May tiwala raw si Mina sa kanyang anak dahil may pina-prioritize ito at hindi kasama ang magkaroon ng boyfriend.

“Kung hihigit pa dun, ayoko muna, please huwag nating pangunahan. Basta ang sa ngayon, maligaya sila sa ganung set-up. Kasi talagang gusto niya mag-concentrate sa pag-aaral niya at saka dito sa kanyang career,” diin ni Mina na gumanagap na ina ni Jillian Ward sa Abot Kamay Na Pangarap. (Ruel Mendoza)