Darna vs Lolong: Ruru mas mataas lipad kay Jane

May dahilan para maging masaya talaga ang Kapuso actor na si Ruru Madrid. Aba, parehong ang lovelife niya with Bianca Umali at ang kanyang GMA Telebabad serye mula sa GMA News and Current Affairs na “Lolong” ay consistent top-rater ng network.

Kahit na may katapat itong masasabing subok na sa paglipad sa rating sa mga nakaraang adaptation nito, ang “Darna,” tila pataaas pa rin ng pataas sa rating ang pinagbibidahang fantaserye ni Ruru.

Nitong Huwebes (August 25), naitala ng Lolong ang highest rating nito sa ngayon na combined people rating na 18.7 percent. Habang kalahati lang sa percentage ang nakuha ng katapat niyang programa.

Obviously, marami talagang viewers ang hooked sa kuwento ni Lolong. Pati nga mga bata ay bukambibig na si Lolong at ang BFF nitong si Dakila. At kahit ang cast, aminadong tinatawag na sila ng tao sa kanilang karakter sa serye, proof na pinapanood at sinusubaybayan nga sila.

Kylie hindi papatulan ni Gumabao

‘Yung pagkakaibigan na nabuo sa teleseryeng Pasion de Amor at Los Bartados ay talagang nagtuloy-tuloy sa grupo nina Ejay Falcon, Jake Cuenca, Joseph Marco at Marco Gumabao.

Nag-meet-up ang apat at ramdam ang pagka-proud sa kanila na ang isa sa kanila, si Ejay ay nanalo sa nakaraang election at isa ng Vice Governor sa Mindoro.

Kahit si Ejay, halatang na-miss ang tatlo. Ang post niya naman, “Mahaba habang panahon hindi nagkita kita kaya naman napakahaba ng pinag uusapan namin, personal na buhay, artista at usaping paglilingkod sa bayan. Maraming salamat mga Tol!”

Sa isang banda, naalala tuloy namin si Marco na dahil nga may movie sila ni Kylie Verzosa at inunahan na nitong hindi siya nakikipag-relasyon kapag ex ng kaibigan niya bilang respeto.

No wonder, sa closeness nila ni Jake, malabo ngang gawing real ni Marco ang tandem nila ni Kylie.

Jake ander de saya kay Ellie

Napapa- “Sana All” na lang talaga ang karamihang netizens sa pagkakaroon ng Daddy na tulad ni Jake Ejercito kay Ellie Ejercito.

Sa tuwing magpo-post si Jake ng mga bonding moments nila ng anak, talagang napapahanga palagi ni Jake ang mga netizens. Para sa mga ito, napaka-adorable raw tingnan ng closeness at relasyon nina Ellie at Jake.

At sana nga raw, lahat ng Daddy ay katulad ni Jake.

Kasalukuyang nagbabakasyon sila ngayon sa Europe with Jake’s side of the family. Although si Ellie, nauna na rito kasama ang kanyang ina na si Andi Eigenmann at pamilya nito.

Aliw na aliw ang mga netizens sa naging Twitter post ni Jake kunsaan, ‘yung tingin sa kanya ni Ellie ay nagsasabing, “makuha ka sa tingin” kay Jake. Habang nasa bilihan sila ng mga gummies.

Kaya naman sa tweet ni Jake, inamin nitong “ander de saya” siya, hindi sa asawa ( bilang wala pa naman siya no’n) kung hindi ander siya ng anak. At ito nga raw ang boss niya.

Sey ni Jake, “No” to “Ok boss” real quick #underdesaya” bilang caption ng picture nilang mag-ama.

Comment tuloy ng mga netizens, “Soo cute love this father and daughter team.”

“You’re so funny jake! Pls post more Jake & Ellie stories.”

“The Cutest tandem.”