‘Darna’, ‘Showtime’ hindi sisipain ng TV5

Marami ang nalungkot sa tuluyang ‘pagbasura’ sa kasunduan, sanib puwersa ng ABS-CBN at TV5. Ang inaasahang matinding pasabog, biglang nawala.

Pero, tiwala ang mga mga netizen na tuloy pa rin ang pag-arangkada ng ABS-CBN sa paghahatid saya at serbisyo sa publiko kahit naudlot ang makasaysayang investment deal nito sa TV5.

Matapos maglabas ang ABS-CBN ng statement nitong Huwebes, hindi nagpatinag ang mga netizen, viewers, dahil alam nilang marami pang pasabog ang ABS-CBN sa kabila ng panibagong hamon na hinaharap nito.

Ayon sa isang nakausap ko, kahit pa naudlot ang nasabing deal patuloy pa rin naman ang paglipad ni Darna, ang kilig na araw-araw natin nararamdaman sa KathNiel, at marami pang iba dahil tuloy pa rin ang blocktime deal ng ABS-CBN at TV5.

So, sa mga nag-aalala, hindi po masisipa ang mga paborito niyong programa ng Channel 2 sa Channel 5.

Sabi nga ng Twitter user na si @donbellecosmos, “ABS-CBN will continue to do great things as they always do, besides nasa new era na tayo.”

Sey naman ni @goddaces, “Mas naging competitive lang sila sa pagbibigay ng de-kalidad na mga programa sa mas nakararaming Pilipino sa iba’t ibang platform.

Dagdag ni @ChikaKapamilya, “Kahit na maudlot ang investment deal, hindi dapat madismaya ang loyal Kapamilya viewers dahil tuloy-tuloy pa ring mapapanood ang mga kinagigiliwang programa, tulad ng “It’s Showtime,” “Mars Ravelo’s Darna,” at iba pa sa TV5. Aniya, “Tuloy pa rin ang blocktime ng ABS-CBN sa TV5 kahit di tuloy ang partnership, kaya smile lang Kapamilya!”

Sa comments section din ng mga post ng ilang Kapamilya fan pages ukol dito, tiwalang-tiwala sila na malalagpasan ito ng ABS-CBN. Sa katunayan pa nga raw, kahit ipagkait ang prangkisa ng higit dalawang taon ay patuloy na namamayagpag ang Kapamilya sa content distribution sa iba’t ibang naglalakihang platform and at the same time, humahakot pa rin ng mga parangal.

Sabi nga ng mga fan, “ABS-CBN is a survivor! Maraming platforms na pinagllabasan ng kanilang mga shows at teleserye. Basta kami Kapamilya Forever!”

Well, marami talaga ang nanghihinayang sa nangyari. Sayang nga lang daw at hindi nakita ng iilan ang kabutihan sa investment deal ng ABS-CBN at TV5. Ito na raw sana ang magre-revive sa TV industry sa bansa.

Janelle, Migs sobrang wild ang lampungan

Ang suwerte ni Janelle Tee, na paborito talaga siya ni Direk Jose Javier Reyes na paartehin. Imagine, siya na naman ang bida sa 4-part series na ‘AnNa’ na mapapanood sa Vivamax, ha!

Si Anna ay isang simpleng empleyado na ginagawa ang lahat para kumita, pero hindi pa rin sapat, dahil sa malaking obligasyon niya sa kanyang pamilya. Kaya napilitan siyang pasukin ang prostitusyon.

Iba’t ibang lalake ang makakatikim sa kanya.

Anyway, limang lalake nga ang makakaulayaw ni Janelle sa ‘AnNa’ pero sa kanilang lahat, hinding-hindi niya malilimutan ang lampungan kay Migs Almendras, ang gumaganap na Jason, ang nagpasok sa kanya sa putahan, o bilang sex worker.

“’Yung ibang naka-sex scene ko kasi, medyo mild lang. May iba na parang nag-invest ako ng emotion. Pero, since si Migs kasi, ang role niya parang booker, o bugaw, o talent scout, kaya mas matindi ang scene. Hindi ko ma-describe, pero talagang super wild. Ibang-iba talaga!” sabi ni Janelle.

Kasama rin sa ‘AnNa’ sina Greg Hawkins, Rob Guinto, Guji Lorenzana, Fabio Ide, Rolando Inocencio, Micaella Raz, CJ Jaravata, Axel Torres, Azi Acosta, Clara del Rosario.