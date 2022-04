Darna ipapalit sa ‘Probinsyano’? Cardo Dalisay hanggang July 2022 na lang

Matuloy kaya ang chika ni ABS-CBN Executive Deo Endrinal, na hanggang ‘July 2022’ na lang ang teleserye ni Coco Martin, ang ‘FPJ’s Ang Probinsyano’?

‘Yun nga ang sinagot ni Deo sa tanong kung hanggang kailan pa ang itatagal sa ere ng serye ni Cardo Dalisay.

“Baka July (2022) pero hindi pa rin sure. Depende pa sa itatakbo ng kuwento marami pa.”

Well, sa tinatakbo ng istorya, na lalong nagiging madugo nga, at sa response ng mga manonood via online, na noong April 20 ay umabot ng 233,000 ang al-time high concurrent viewers sa ABS-CBN Entertainment Kapamilya Online Live.

Noong Biyernes nga ay may pagbabanta na sa boses ni Cardo na ilantad ang mga kawalanghiyaang ginagawa sa palasyo ng mga kalaban niya.

Unti-unti na ring nalalagas ang mga karakter sa ‘Ang Probinsyano’ at puwede ngang isipin na baka matatapos na sila sa July 2022.

Pero, alam naman natin ang isip ni Coco, baka biglang gumana, kumatas ulit, at madugtungan uli ang buhay ng ‘Ang Probinsyano’. Kaya abang-abang na lang.

Anyway, marami naman ang naghihinala na baka ang ‘Darna’ ni Jane de Leon ang ipalit sa ‘Ang Probinsyano’ dahil sunod-sunod na nga ang post nila ng mga eksena sa serye nila.

May pinost na rin si Jane na tila naka-costume na siya ng Darna. Na siyempre ay tinago muna niya at mukha lang niya ang pinakita niya. Na pati ang ulo niya ay balot na balot din para hindi siguro makita ang tunay na Darna look.

Di ba nga, ang unang pagsigaw ng ‘Darna’ ang inaabangan ng mga manonood, fan, netizen. Gustong makita ng lahat kung bagay nga ba siyang Darna.

Naalala ko pa noong panahon ni Angel Locsin, na talagang buong Pilipinas yata ang tumutok noong una siyang sumigaw ng Darna, na bigla ngang naging si Darna, at lumipad.

Well, abang-abang na lang sa mga susunod na kuwento.

Ang Darna na nga ba ang ipapalit sa ‘Probinsyano’? (Dondon Sermino)