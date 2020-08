Darna atras kay COVID-19

Ano na ba ang mangyayari kay Darna? Tuloy pa ba ang paglipad niya?

Yan ang tanong ng madlang pipol. At heto naman ang sagot ng ABS-CBN.

“Nananatili ang rights ng “Darna” sa ABS-CBN na nagdesisyong itigil muna ang produksyon ng pelikula pagkatapos ng masusing pag-aaral sa naging epekto ng COVID-19 pandemic sa industriya ng pelikula at mga sinehan.

“Handa kaming sumunod sa production guidelines sa ilalim ng new normal at pangalagaan ang kaligtasan ng mga artista at manggagawang kabilang sa produksyon. Ngunit dahil nangangailangan ng kumplikadong logistics, crowd shots, at fight scenes na may physical contact ang pelikula, mahihirapan kaming bigyan ng hustisya ang superhero film habang sumusunod sa guidelines.

“Nasa kalagitnaan pa rin tayo ng isang pandemya, at mahirap sabihin kung kailan makakabalik ang mga sinehan at mga manonood.

“Nagpapasalamat kami sa lahat ng cast, staff, at production crew sa trabahong ibinuhos nila sa proyekto. Nagpapasalamat din kami sa pamilya Ravelo, sa fans ni Darna, at sa publiko para sa suporta at pang-unawa.”

Well… (Dondon Sermino)