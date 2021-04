Dar suko sa baboy, manok price cap

Itinaas ng Department of Agriculture ang presyo ng liempo ng baboy sa P350 per kilo mula sa P300 price cap at nilusaw na ang naunang idineklarang price freeze.

Sa isang press conference kahapon, sinabi ni DA Secretary William Dar na tagumpay ang gina­wang price cap na nagpako dapat ng presyong P300 per kilo sa liempo, P270 per kilo sa pigue at kasim, at P160 per kilo sa manok sa Metro Manila sa loob ng dalawang buwan na nagtapos ngayong araw, Abril 8.

“We call it a success in many ways,” sabi ni Dar dahil bumaba raw ang presyo ng mga karne.

Taliwas ito sa datos ng Philippine Statistics Authority (PSA) na nagpapakita na ang bentahan ng baboy at manok ay lampas sa price cap sa panahong ipinapatupad dapat ito.

Hindi naman ipinaliwanag ni Dar kung ano ang batayan para sabihing tagumpay ang price cap.

Paliwanag ni Dar na siyang nagsulong ng price ceiling sa manok at baboy, hindi solusyon ang price cap kung kulang ang suplay.

“Price cap will not solve the problem. Bottomline pa rin is supply. Kung kulang ang supply, naturally natataas ang presyo,” sabi ni Dar.

Giit pa ni Dar, umaabot na sa 38 milyong kilo ng imported na baboy ang dumating sa bansa mula Enero­ hanggang Marso ngayong tao saman­talang 15 milyong kilo ang panganga­ilangan ng Metro Manila sa isang buwan.

Kasabay nito ay nanawagan si Senadora Grace Poe sa DA at Department of Trade and Industry (DTI) na bantayan ang presyo ng mga imported na karne ng baboy at manok at tiyaking makataru­ngan ang bentahan ng mga ito para hindi dehado ang mga local producer at makaluwag naman sa mga mamimili.

“Sana kumilos naman ang DA at DTI, at bantayan nila ang presyo ng imported pork at chi­cken. Hirap na hirap na ang mga kababayan natin na pagkasyahin ang kanilang kakaunting kinikita,” pahayag ni Poe.

“At sana rin, makagawa naman ng tunay na solusyon ang ating pamahalaan at maparami ang lokal na produksyon ng manok at baboy para bumaba ang presyo ng mga ito,” sambit pa nito. (Eileen Mencias/Dindo Matining)