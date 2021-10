DAR piniga ng COA sa nawawalang P103M

Wala pang dokumentong natatanggap ang Commission on Audit (COA) mula sa Department of Agrarian Reform (DAR) kaugnay sa P103.19 milyong pondong inilipat sa mga non-government organization (NGO) at iba pa noong 2020 para sa mga proyekto nito.

Ayon sa management letter ng COA sa DAR para sa taong 2020, ang P103.19 milyong pondo ay katumbas ng 86% ng mga perang inilipat nito sa mga implementing agencies, NGOs at people’s organizations.

Imbes na independent auditor’s report, management letter ang inilalabas ng COA kapag kulang-kulang o wala itong mga dokumentong natanggap mula sa ahensiya ng pamahalaan para masuri ang financial statements nito ng maayos.

Sa independent audit report sinasabi ng auditor kung “fair” ang financial statement o hindi.

Kapag hindi, nagbibigay ito ng “adverse” opinion at wala itong opinyong binibigay kapag hindi sapat ang material.

Ang management letter ng COA ay naka-address sa kalihim ng DAR na may petsang June 30, 2021.

Pinayuhan ng COA ang DAR na huwag nang magbibigay ng pondo sa mga NGO at iba pang implementing agency kapag hindi pa nila nali-liquidate ang mga unang pondong natanggap at bantayan kung napapatupad ang kanilang mga proyekto.

Ang mga resibo ang nagsisilbing patunay kung saan ginastos ang pondo at obligado ang mga ahensiya ng pamahalaan na magkaroon ng patunay ng kanilang paggastos dahil pera ito ng bayan na ga­ling sa mga binabayad na buwis ng mamamayan.

Bukod sa P103.19 mil­yong walang resibo para sa 2020, sinabi ng COA na may P1.6 bilyon pa itong unliquidated na pondo sa mga naunang taon.

Ayon sa COA, may P5.15 bilyon audit suspension at disallowances ang DAR as of December 31, 2018 at P38.733 million noong 2019 ngunit P113.99 milyon pa lang ang naibabalik.

Ibig sabihin, may balanse pang P5.074 bilyong kailangang ibalik na hindi pa rin napapatupad as of June 30, 2021.

Samantala, hiningan ng Abante ng reaksiyon ang DAR sa inilabas na COA report pero hindi pa ito sumasagot hanggang sa isinusulat ang balitang ito. (Eileen Mencias)