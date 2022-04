Dar nilaglag mga ‘bata’ sa smuggling

Iniimbestigahan ang ilang opisyal ng Department of Agriculture dahil sapagkakasangkot sa smuggling ng produktong agrikultura.

Ito ang kinumpirma ni Agriculture Secretary William Dar nitong Miyerkoles, isang araw matapos itong hindi sumipot sa pagdinig ng Senate committee of the whole tungkol sa laganap na smuggling ng gulay sa bansa.

Pero paglilinaw ng kalihim, noong nakaraang taon pa sinimulan ng ahensiya ang “comprehensive investigation” sa ilang opisyal ng kagawaran.

Aniya, nakatanggap daw ang ahensiya ng report tungkol sa smuggling. Bukod dito, may nagbibigay din ng input sa Sub-Task Group on Economic Intelligence (STG-EI) na pinamumunuan ng DA.

Tumanggi naman si Dar na isiwalat ang pangalan ng mga opisyal dahil may proseso silang sinusunod.

“Until we are through with our investigation and we are clear that may ginawang masama or collaboration sa mga smugglers – we will bring this to the open in due time na meron kaming sapat na ebidensiya,” wika ni Dar sa interview ng CNN Philippines.

Tiniyak din niyang irerekomenda niya kay Pangulong Rodrigo Duterte ang pagsibak sa mga sangkot na opisyal depende sa bigat ng kanilang pagkakasangkot.

Sa hearing sa Senado noong Martes, apat na pangalan ang isiniwalat na mga suspected big time smugglers sa bansa. Protektado raw ito ng mga opisyal ng DA at Bureau of Customs.

Pero ayon sa National Intelligence Coordinating Agency, ang apat ay bahagi ng 20 smuggler at mga protector sa kanilang listahan. (Juliet de Loza-Cudia)