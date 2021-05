Dar nalusutan ng mga rice importer

Itinuturing ng isang grupo ng mga magsasaka ang pangako ng gobyerno na haharangin ang pagpasok ng mga imported rice kapag panahon ng anihan.

Giit ng Federation of Free Farmers (FFF), pinangako na rin ito matapos ipasa ang Rice Tariffication Law noong 2019 subalit hindi nama natupad.

Ayon sa FFF, sinabi rin ng tanggapan ni Department of Agriculture (DA) Secretary William Dar noong 2020 na aayusin nito ang pagpasok ng mga imported rice sa pamamagitan ng hindi pagbibigay ng Sanitary and Phytosanitary (SPS) Clearance pagdating ng Setyembre ngunit hindi nito naawat ang pagbagsak ng presyo ng palay na bumulusok sa P15 per kilo ng panahon ng ani.

Giit ng FFF, may 30 hanggang 60 araw ang importer para ipasok ang inangkat na bigas mula sa pagkakuha nito ng SPSIC at ang mga inisyung import clearance ng katapusan ng Hulyo ay makapagpapasok pa ng bigas hanggang Setyembre kung kailan kasagsagan ng ani.

“The DA failed to disclose that SPSICs issued before the moratorium had validity periods of 30 to 60 days. As a result, some 232,000 metric tons of imports still came in while farmers were harvesting between September and November,” sabi ni FFF national manager Raul Montemayor.

Paliwanag niya, pareho lang ang magiging epekto ng moratorium dahil ipapasok lamang ng mga trader ang mga imported rice bago magka-ban at babahain pa rin ng murang bigas ang merkado at pupunuin lamang ang warehouses ng bigas lalo na ngayong mas mababa ang taripa nito kaya’t lalo lang babagsak ang presyo ng palay.

Dagdag pa ng FFF, iligal sa World Trade Organization (WTO) ang hindi pag-iisyu ng SPSIC at maaaring makasuhan ang bansa.

Nanawagan ang FFF sa mga senador para pangalagaan ang kapakanan ng mga rice farmer katulad ng ginawa nilang paglaban para sa mga magbababoy kamakailan. (Eileen Mencias)