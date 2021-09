Dar humirit pa ng P30B

Humirit ng dagdag na budget ang Department of Agriculture (DA) para sa susunod na taon.

Sa deliberasyon ng House Committee on Appropriations, sinabi ni Agriculture Secretary William Dar na P91 bilyon ang inilaang pondo para sa ahensiya sa ilalim ng 2022 National Expenditure Program (NEP).

Nagtanong si Magsasaka Party-list Rep. Argel Cabatbat kung masaya ba si Dar sa budget na inilaan sa kanila.

“I think the good secretary must be more honest because I am not happy with this budget,” sabi ni Cabatbat.

Ang DA ay humihingi ng P231.76 bilyon para sa 2022 pero ang nailaan lamang para sa kanila ay P91 bilyon.

Umapela si Dar sa Kongreso na kung maaari ay madagdagan ang budget ng ahensiya kahit na P30 bilyon lamang. (Billy Begas/Eralyn Prado)