Dar ginisa sa P678M chicharon

Pinagpaliwanag ni Senador Cynthia Villar ang Department of Agriculture (DA) sa ilalim ng pamumuno ni Se­cretary William Dar kaugnay sa paggastos ng pondo ng departamento kabilang ang P678M sa chicharon at bagnet program imbes na sa pagpaparami ng livestock.

PANOORIN: DA Sec. William Dar GINISA ng mga senador

“Binasa ko iyong report ninyo on Bayanihan 2, wala namang budget for livestock. 25% lang iyong spending ninyo as of your latest report,” pahayag ni Villar, chair ng Senate committee on agriculture and food sa pagdinig ng Senado kahapon hinggil sa pagtaas sa presyo ng mga bilihin sa gitna ng pandemya.

“Sa 25% wala akong nakitang para sa livestock repo­pulation,” dagdag pa nito.

Subalit iginiit ni DA Assistant Secretary for Livestock William Medrano na P678 milyon sa P24 bilyong pondo ng ahensiya sa ilalim ng Bayanihan 2 ang nagamit sa iba’t ibang livelihood program para sa livestock at poultry.

“Under Bayanihan 2 stimulus package meron po tayong nakalaan na P678 million for various livelihood programs for livestock and poultry po,” sabi Medrano.

Pero giit ni Villar, ginamit ang pondo sa paggawa ng bagnet, chicharon at iba pa at hindi para sa pagpaparami ng paghahayupan o livestock.

“Iyong sa livelihood ninyo, livelihood para sa paggawa ng bagnet, chicharon, hindi sa repopulation. Binasa ko iyong report ninyo. Wala ‘yong [livestock repopulation],” ayon sa senadora.

Sabi pa ni Villar, hindi rin umano malinaw sa report ng DA sa Bayanihan 2 fund kung saan talaga nagamit ang kanilang pondo.

Nangako naman si Dar na kanilang lilinawin ang naturang report sa mga susunod na araw.

Idinagdag pa ng senadora na malinaw na hindi nag­laan ang DA ng pondo para sa pagpaparami ng livestock o paghahayupan sa gitna ng African swine fever (ASF) outbreak at sa COVID-19 pandemic. (Dindo Mati­ning)