Daquis wow sa kaseksihan

KAHIT hindi nakakapag-gym, nananatiling kondisyon ang pangangatawan ni Cignal HD Spikers ace skipper Rachel Anne Daquis.

Gamit ang kanyang compact home equipment, batak ang katawan ng veteran open hitter kahit nasa bahay.

“My fitness and health has always been a top priority. Despite not having access to a gym due to these tough times, I’m so happy to have my fitness home essentials from RAD Fitness Philippines to keep me strong and on track!” sey ni Daquis.

Inaasahang papalo si Daquis at ang Cignal sa darating na Premier Volleyball League Open Conference na gaganapin sa sa huling linggo ng Hunyo o unang linggo ng Hulyo. (JAToralba)