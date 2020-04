Daquis nais manghawa

WALANG sawa pa rin ang pagtulong ni volleyball superstar Rachel Ann Daquis para sa mga frontliner at mga nangangailan sa Rizal.

Sa kanyang Facebook post, ibinahagi ng Cignal HD Spikers open hitter ang kanilang naging pagtulong.

“A single act of kindness throws out roots in all directions, and the roots spring up and make new trees. Kindness is contagious,” sambit ng beteranang player.

Ayon sa kanyang kwento, nasa 100 na tinapay nitong Sabado ang kanilang naipamahagi, 120 corned beef with egg meal naman nitong Linggo at champorado nitong Lunes ang kanilang nahatiran ng pagkain katuwang ang kanyang pamilya at mga kaibigan.

Sabi pa ni Daquis, “sharing this to inspire everyone, you don‘t need to be rich to start helping people, all you need is PURE & KIND HEART.”

“A small act of kindness goes a long way,” panapos nito. (JAT)